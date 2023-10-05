Армения заняла первое место по объему денежных переводов из России в августе

По итогам августа Армения вышла на первое место по объему денежных переводов из России — почти 32,8 млрд рублей, обогнав Грузию и Казахстан. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные местных Центробанков.

В августе этого года россияне перевели в Армению 618,9% от среднемесячного объема переводов за 2021 год. В сентябре прошлого года на фоне объявления в РФ частичной мобилизации россияне поступления из Москвы в Ереван составили 24,8 млрд рублей (467,9%), а в октябре — 29,7 млрд рублей (560,4%). Всего с сентября 2022-го по август 2023 года из России в Армению поступило 322,1 млрд рублей.

Денежные переводы из России в Казахстан и Грузию заметно снизились по сравнению с показателями 2022 года.

В августе из Москвы в Тбилиси поступило 5,7 млрд рублей (228%). В октябре прошлого года россияне перевели 736% от среднемесячного значения в 2021 году, в декабре — 840%. За год с момента объявления частичной мобилизации перечисления россиян в Грузию составили 167 млрд рублей.

В Казахстан в августе 2023 года россияне отправили 1,6 млрд рублей, что составляет 207,9% от среднемесячного значения в 2021 году. В октябре прошлого года переводы достигали 726,3% от уровней 2021 года. С сентября 2022 года по август 2023-го из Москвы в Астану было отправлено 31,68 млрд рублей.

Центробанк России 29 сентября продлил действующие в стране ограничения на вывод валюты за рубеж до 31 марта 2024 года. Граждане России и физлица-резиденты дружественных стран, как и раньше, смогут переводить на счета иностранных банков не более $1 млн в месяц или эквивалент в другой зарубежной валюте. Через системы денежных переводов за месяц можно отправить не более $10 тыс. или эквивалент в другой валюте. ЦБ ввел ограничения на вывод капитала за рубеж в марте 2022 года. Изначально лимит был установлен на уровне $5 тыс., но затем по мере стабилизации ситуации он был повышен до $1 млн.

Ранее «Газета.Ru» сообщила, что российские власти рассматривают вопрос ограничения вывода рублей за границу.