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Иностранцы выиграли почти все бизнес-споры в судах РФ в 2023 году

Глава ВС РФ Лебедев: иностранцы выиграли 93% экономических споров в судах РФ

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Depositphotos

В первой половине 2023 года иностранные компании на 60% чаще обращались в российские суды по экономическим спорам и выигрывали в 9 из 10 случаев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева.

По словам Лебедева, на Международном юридическом форуме стран АТР, количество экономических споров в судах с участием иностранцев в январе-июне 2023 года составило 10,6 тыс. — на 60% больше, чем годом ранее. При этом иностранные компании выиграли 9,9 тыс. таких споров или 93%.

Это свидетельствует о сохранении независимости и объективности российской судебной системы, несмотря на внешнее давление, подчеркнул глава Верховного суда. Он также отметил важность дальнейшего взаимодействия с международным сообществом.

Недавно Лебедев отметил, что иностранцы смогли доказать свою правоту почти в половине судов с Федеральной налоговой службой и таможенниками.

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