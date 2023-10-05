Цены на нефть резко упали

Цена барреля эталонной североморской марки нефти Brent на лондонской бирже ICE опустилась ниже $85 впервые с 29 августа. Это следует из данных торгов.

В моменте стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре достигала $84, 81. За год показатель упал на 6,22%.

На момент написания заметки цена Brent снижалась на 0,78% по сравнению с уровнем открытия торгов. Баррель Brent торговался на уровне $85,03. Цена фьючерса на WTI с поставкой в ноябре снижалась на 0,79% до $83,43 за баррель.

«Рывку вниз, который чисто технически можно расценить, как досрочное окончание периода роста цен на нефть, стартовавшего в июне, не помешали даже итоги заседания мониторингового комитета ОПЕК+. Со следующего года сокращение производства составит 1,272 млн баррелей в сутки от уровня квот октября 2022-го. Помимо этого, несколько стран, включая Россию и Саудовскую Аравию, будут до конца 2024 года добровольно сокращать добычу на 1,66 млн б/с», — прокомментировали аналитики «БКС Экспресс».

Накануне цена Brent снижалась на 5,64% — до $85,96 за баррель. К 21:05 мск среды фьючерс на Brent торговался на уровне $86 (-5,6%). В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в ноябре снижался на 5,31% — до $84,43 за баррель.

Ранее цены на топливо в России перешли к росту.