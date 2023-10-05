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Украинцы массово скупают доллары, опасаясь обвала гривны

Украинцы скупают доллары, опасаясь обвала курса гривны после решения Нацбанка

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Украинцы начали массово скупать доллары, опасаясь обвала курса гривны. Бывший премьер Украины (с 2010 по 2014 год) Николай Азаров в своем Telegram-канале сообщил, что в обменных пунктах образовались огромные очереди.

«После того, как Национальный банк Украины отпустил курс гривны (отказался от фиксированного курса. — «Газета.Ru»), люди кинулись скупать доллары, пока не произошел обвал», — написал Азаров и выложил фото талона электронной очереди на обмен валюты в одном из банков Украины, на котором значилось «перед вами 345 человек».

В Нацбанке заявили, что были готовы к этому, пишет ТАСС.

Нацбанк Украины с 3 октября отказался от политики фиксированного курса гривны и ввел управляемый гибкий курс. Политика фиксированного курса действовала с 24 февраля прошлого года. Нацбанк пояснил, что будет продолжать контролировать курсы валют, не допуская слишком сильного колебания гривны. Регулятор также пообещал прилагать усилия для минимизации разницы между наличным и официальным курсами гривны. В первый день после решения Нацбанка средний курс доллара вырос на Украине на 25 копеек (около 0,65%). К вечеру регулятор также повысил курс доллара к гривне впервые с июля 2022 года.

Ранее в банке «БКФ» допустили рост цен и снижение доходов украинцев из-за девальвации гривны на 25%.

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