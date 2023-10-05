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Стало известно, сколько выиграли в РФ судов иностранные инвесторы

Верховный суд: иностранные инвесторы выиграли половину споров с ФНС и ФТС

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В первой половине 2023 года иностранные компании одержали победу примерно в половине судебных споров с российскими таможенными и налоговыми органами. Об этом сообщает ТАСС.

По словам председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева, с начала года судами было удовлетворено 52% требований иностранных лиц об оспаривании действий таможенных органов и 74% требований о возмещении вреда, причиненного ими. В спорах с налоговыми органами победу одержали иностранные юридические лица в 49% дел. Об этом он рассказал на Международном юридическом форуме стран АТР.

Глава Верховного суда отметил, что несмотря на санкции и ограничения, судебная система России сохраняет независимость и объективность. При этом он подчеркнул важность дальнейшего взаимодействия с международным юридическим сообществом.

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