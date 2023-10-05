Во Флоренции ограничат количество квартир, сдаваемых туристам

Власти Флоренции приняли решение не увеличивать количество сдаваемых туристам квартир, пишет The Local.

По информации издания, речь идет о краткосрочной аренде квартир в историческом центре.

Мэр Флоренции Дарио Нарделла подчеркнул, что слишком много местных жителей вынуждены жить в зданиях, похожих на апарт-отели.

Отмечается, что теперь собственника ожидает штраф в размере €5 000 за попытку сдать жилье в аренду путешественникам. Для тех, кто готов перейти на долгосрочную аренду, власти вводят налоговые льготы сроком на три года.

До этого ведущий эксперт компании «ТСН Недвижимость» Алексей Яцюк рассказывал, что одной из мошеннических схем по сдаче жилья в аренду является требование внести предоплату до показа квартиры. Яцюк советует подходить к выбору варианта с холодной головой и помнить, что настоящий арендодатель не стал бы выставлять хорошую квартиру по низкой цене.

Ранее в Англии 2000 домов остались без света по вине гуся.