ФАС направила АЗС письмо с требованием снизить цены на бензин и дизель

Федеральная антимонопольная служба РФ направила письмо российским вертикально интегрированным и независимым АЗС с требованием снизить цены на топливо. Об этом сообщили в ведомстве.

Компании должны отчитаться в службу о выполнении требования. В случае, если оно не будет выполнено, ФАС будет рассматривать это как нарушение антимонопольного законодательства. Ведомство уже возбудило шесть дел в пяти регионах по признакам нарушения закона о защите конкуренции.

4 октября одна из крупнейших независимых сетей АЗС в России «Нефтемагистраль» добровольно снизила цены на топливо. Как заявили в ФАС, с 28 сентября стоимость бензина марки АИ-92 на АЗС «Нефтемагистрали» упала на 2,36, АИ-95 — на 3,17, дизельного топлива — на 2,4 рубля. По словам представителей ведомства, такое решение компании позволит повысить доступность топлива для автомобилистов и усилит конкуренцию на рынке между крупными вертикально интегрированными нефтяными компаниями и независимыми сетями заправок.

В конце сентября ФАС направила запросы топливным трейдерам и нефтебазам с требованием предоставить данные о закупках и продажах нефтепродуктов на внутреннем рынке РФ и об экспортных поставках за июнь--август 2023 года. Таким образом, антимонопольщики начали отслеживать «серые» схемы по вывозу топлива из России. Ведомство заинтересовалась топливным рынком, после того как правительством РФ были наложены ограничения на вывоз топлива из страны на фоне роста цен на энергоносители.

Ранее в России спрогнозировали сроки действия запрета на экспорт бензина и дизеля.