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Россияне назвали размер достойной зарплаты учителя

Superjob: россияне считают достойной зарплатой учителя 95 тыс. руб. в месяц

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Россияне считают, что достойная зарплата учителя должна составлять 95 тыс. рублей в месяц, пишет РБК, ссылаясь на данные опроса Superjob.

Исследование проводилось с 1 по 4 октября, в нем приняли участие 1,6 тыс. россиян из 379 населенных пунктов по всей стране.

Средняя величина зарплаты, которую называли участники опроса, составила 95 тыс. рублей. Из результатов следует, что 28% респондентов считают, что учителям должны платить от 50 до 80 тыс. рублей в месяц, 23% россиян достойной зарплатой назвали сумму от 80 до 100 тыс. рублей, еще 17% — от 100 до 150 тыс. рублей.

Самые большие суммы назвали в Москве (125 тыс. рублей) и Санкт-Петербурге (100 тыс. рублей).

Из данных Росстата следует, что в первом полугодии текущего года средняя заработная плата школьного учителя в России составила 63,6 тыс. рублей. Наиболее высокие зарплаты у преподавателей на Чукотке (161 тыс. рублей), самый низкий показатель — в Карачаево-Черкесии (21,5 тыс.).

До этого сообщалось, что российские педагоги стали чаще пользоваться соцсетями и мессенджерами.

Ранее россияне рассказали, за что благодарны учителям.

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