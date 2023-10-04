Байден заявил о возможности выделения помощи Киеву без привлечения дополнительных средств

Американские власти имеют средства на еще один транш помощи Украине без дополнительного финансирования. Об этом журналистам заявил президент США Джо Байден, сообщает «Интерфакс».

По словам американского лидера, у Соединенных Штатов есть способы, с помощью которых Вашингтон мог бы найти финансирование для поддержки Киева.

«Но я не собираюсь сейчас вдаваться в подробности», — сказал он.

4 октября Байден намекнул, что сможет найти финансирование для Киева, даже если члены американского Конгресса не утвердят дальнейшую помощь. Президент также пообещал, что в ближайшее время он выступит с «программной речью» о необходимости продолжения помощи Украине.

В этот же день американский лидер признавался, что встревожен потенциальным отказом конгресса США от дальнейшего предоставления крупной финансовой помощи Украине.

Накануне Байден обсудил по телефону с союзниками Соединенных Штатов и партнерами оказание помощи Украине.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.