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Байден заявил о возможности выделения помощи Киеву без привлечения дополнительных средств

Байден: США без привлечения допсредств могут дать Украине еще один пакет помощи

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Evelyn Hockstein/Reuters

Американские власти имеют средства на еще один транш помощи Украине без дополнительного финансирования. Об этом журналистам заявил президент США Джо Байден, сообщает «Интерфакс».

По словам американского лидера, у Соединенных Штатов есть способы, с помощью которых Вашингтон мог бы найти финансирование для поддержки Киева.

«Но я не собираюсь сейчас вдаваться в подробности», — сказал он.

4 октября Байден намекнул, что сможет найти финансирование для Киева, даже если члены американского Конгресса не утвердят дальнейшую помощь. Президент также пообещал, что в ближайшее время он выступит с «программной речью» о необходимости продолжения помощи Украине.

В этот же день американский лидер признавался, что встревожен потенциальным отказом конгресса США от дальнейшего предоставления крупной финансовой помощи Украине.

Накануне Байден обсудил по телефону с союзниками Соединенных Штатов и партнерами оказание помощи Украине.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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