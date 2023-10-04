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Байден намекнул, что сможет найти деньги для Украины

Байден заявил, что найдет финансирование для Украины в обход конгресса

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Elizabeth Frantz/Reuters

Президент США Джо Байден намекнул, что сможет найти финансирование для Киева, даже если члены американского конгресса не утвердят дальнейшую помощь. Об этом он заявил журналистам, передает РИА Новости.

«Мы можем поддержать Украину следующим траншем, который нам нужен. И есть другие средства, при помощи которых мы, возможно, сможем найти средства на это. Но я не буду сейчас вдаваться в подробности», — сказал он.

Американский лидер также пообещал, что в ближайшее время он выступит с «программной речью» о необходимости продолжения помощи Украине.

По его словам, Байден намерен разъяснить, что успех Украины отвечает интересам Соединенных Штатов, а собранная проукраинской коалиция из 50 государств укрепила лидерство США в мире.

4 октября американский президент, беседуя с журналистами в Белом доме, признал, что встревожен потенциальным отказом конгресса США от дальнейшего предоставления крупной финансовой помощи Украине.

До этого газета The Wall Street Journal писала, что Украина в ноябре может столкнуться с проблемой выплаты зарплат государственным служащим в том случае, если США будут задерживать финансирование Киева.

Накануне Байден обсудил по телефону с американскими союзниками и партнерами оказание помощи Украине.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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