Власти Таиланда недовольны экономными туристами

Власти Таиланда разочарованы тем, что после открытия границ иностранные туристы стали тратить меньше денег в стране. По данным газеты Bangkok Post, несмотря на рост турпотока, выручка турфирм составляет лишь 54% от уровня 2019 года.

Причиной называют глобальный экономический кризис и высокий уровень долгов домохозяйств за рубежом. За девять месяцев Таиланд посетили 20 млн иностранцев — на 250% больше, чем годом ранее. Однако туристы стали экономить и тратить значительно меньше средств.

По прогнозам местных туроператоров, в четвертом квартале ситуация лишь немного улучшится. В связи с этим правительство пытается сделать Таиланд более привлекательным для туристов.

Так, власти просят выделить $6 млрд на развитие транспортной инфраструктуры. Планируется построить новые линии рельсового транспорта в Бангкоке и на острове Пхукет. На Пхукете готовятся инвестировать $4 млрд в модернизацию инфраструктуры и открыть второй аэропорт.

Недавно стало известно, что за половину 2023 года Таиланд посетило около 1 млн россиян.

Ранее стало известно в какие страны россияне могут полететь прямым рейсом.