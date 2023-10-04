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Путин отреагировал на вмешательство в проведение платежей РФ

Путин заявил, что присваивающие чужие активы могут не отличаться большим умом

Ситуации с присваиванием чужих активов могут случаться даже в современном мире и лица, причастные к такому, не отличаются большим умом, считает президент России Владимир Путин. Об этом сообщила пресс-служба Кремля на официальном сайте.

В среду, 4 октября, глава государства РФ выступил на пленарной сессии Международной олимпиады по финансовой безопасности.

В этот день Путин рассказывал о совместном проекте нескольких центральных банков стран Азии и Ближнего Востока, позволяющем им произвести выпуск и обмен цифровых валют.

«То есть никакая третья сторона не имеет никакой возможности для злоупотреблений и для того, чтобы вмешиваться в проведение платежей», — пояснил Путин.

При этом российский лидер сообщил, что такие прецеденты в нынешней ситуации в отношении России происходят.

«Но я вам могу сказать, что такое делают самоуверенные взрослые люди, дяди и тети, которые, видимо, большим умом все-таки не отличаются, если совершают такие ошибочные действия, которые идут в конечном счете им самим во вред», — подчеркнул Путин.

До этого в Bloomberg сообщили, что глава Минфина США Янет Йеллен назвала «разумной» идею налога на активы Российской Федерации.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.

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