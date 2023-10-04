ОПЕК+ сохраняет курс на ограничение предложения нефти

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ в ходе онлайн-заседания подтвердил приверженность ранее принятым решениям о сокращении добычи нефти. Как сообщает ТАСС со ссылкой на итоговый документ, члены альянса вновь поддержали условия сделки до конца 2024 года, о которых договорились в июне. Об этом говорится в пресс-релизе, размещенном на сайте ОПЕК.

В коммюнике отмечается, что комитет выразил полную поддержку Саудовской Аравии, которая добровольно снижает добычу на 1 млн баррелей в сутки до конца 2023 года. Также была выражена признательность России за решение сократить экспорт нефти на 300 тыс. баррелей в сутки в течение года.

На последней встрече в июне ОПЕК+ договорилась о параметрах добычи до 2024 года. Сокращение от октябрьских квот составит 1,272 млн баррелей в сутки. Кроме того, несколько стран, включая РФ и Саудовскую Аравию, до конца 2024 года будут дополнительно снижать добычу на 1,66 млн баррелей ежесуточно.

Следующее заседание мониторингового комитета назначено на 26 ноября.

В начале сентября Россия и Саудовская Аравия заявили о продлении дополнительных мер по сокращению предложения нефти до конца года.

Ранее МВФ увидел большие риски в дальнейшем разделении рынков.