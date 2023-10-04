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Румыния ввела ограничения на импорт зерновых с Украины

Глава Минсельхоза Румынии Барбу сообщил об ограничении импорта зерна с Украины

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Igor Tkachenko/Reuters

Министр сельского хозяйства Румынии Флорин Барбу сообщил на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что Бухарест ввел ограничения на импорт зерновых с Украины и из Молдавии.

«Импорт зерна с Украины и из Молдавии будет разрешен только румынским фермерам и переработчикам и возможен только по лицензии», — написал он.

Глава министерства добавил, что решение было принято с целью защиты интересов румынских фермеров.

Руководство ЕС сняло запрет на импорт украинского зерна 15 сентября и потребовало ввести контроль за вывозом аграрной продукции. С решением ЕК не согласились Польша, Венгрия и другие страны. В одностороннем порядке они продлили эмбарго на поставки зерна с Украины.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев планирует направлять 75% собранного зерна на экспорт, в том числе через страны ЕС.

Ранее первый сухогруз с сельхозпродукцией после прекращения зерновой сделки вошел в Босфор.

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