Цены на бензин и дизель в РФ перешли к росту после снижения в течение трех дней

Стоимость бензина и дизельного топлива на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи выросла после снижения в течение трех дней. Это следует из данных торговой площадки.

Больше всего повысились цены на летнее дизельное топливо — на 5,8%, до 57 004 рублей. «92-й» бензин подорожал на 1,2%, до 56 151 рублей, «95-й» бензин — на 1,65%, до 58 587 рублей. Межсезонный дизель поднялся в цене на 0,34% ( 64 221 руб.), зимний дизель — на 0,16% (73 096 руб.).

Цены на нефтепродукты снижались три торговые сессии подряд на фоне введенного правительством РФ запрета на их экспорт из России. Только накануне стоимость зимнего дизеля обновляла рекорд.

Кабмин 21 сентября ограничил экспорт бензина и дизеля из-за резкого роста цен на них и дефицита, наблюдавшегося в десятках регионов РФ. Сроки окончания запрета не озвучивались. По словам чиновников, он будет действовать до стабилизации внутреннего рынка.

В среду газета «Коммерсант» сообщила, что российские власти 4 октября могут частично разрешить экспорт дизельного топлива. Речь идет о трубопроводных поставках. По бензину не планируется смягчать запрет. По информации газеты, ограничение на экспорт нефтепродуктов из России может продлиться до 10 октября.

Ранее в России оценили, как запрет экспорта бензина и дизеля влияет на курс рубля.