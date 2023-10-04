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На конференции в Самаре обсудили внедрение передовых практик бурения скважин

Более 200 специалистов поучаствовали в нефтяной конференции в Самаре

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Роснефть провела в Самаре научно-практическую конференцию «Инжиниринг строительства и реконструкции скважин», которая объединила более 200 представителей российских и белорусских промышленных предприятий, а также научно-исследовательских институтов. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Участники мероприятия обсудили решений актуальных технологических задач, определение новых инновационных подходов и внедрение передовых практик для повышения производственной эффективности инжиниринга бурения. Как уточнили в компании, одной из ключевых тем конференции стало развитие автоматизации и роботизации процессов, разработка и внедрение отечественного программного обеспечения.

Так, специалисты научного института Роснефти в Самаре разработали информационную систему для оптимизации контроля и управления текущим и капитальным ремонтом скважин. Web-приложение предоставляет оперативную информацию о ходе ведения работ в режиме реального времени.

Специалисты научного института Роснефти в Уфе рассказали о новом программном комплексе «РН-Буровые расчеты», который сейчас проходит испытание на предприятиях компании. Софт включает в себя полный набор инструментов для построения и анализа траекторий скважин, моделирования процессов при бурении и спускоподъемных операциях, процессов цементирования. Отмечается, что внедрение программного комплекса в промышленную эксплуатацию и вывод на внешний рынок запланированы в следующем году.

В свою очередь, специалисты дочернего предприятия компании «Оренбургнефть» поделились результатами успешных испытаний автоматического комплекса сбора, анализа и обработки данных, работающего на скважинах без оператора. Предполагается, что решение позволит повысить эффективность строительства скважин на 13% по сравнению с традиционными методами, а также безопасность проведения работ при бурении и освоении скважин.

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