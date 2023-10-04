ООН повысило прогноз по росту ВВП России

Россия одна из немногих стран входящих в «Большую двадцатку», чей экономический рост ВВП предположительно ускорится в этом году и составит 2,2% Об этом говорится в докладе Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD) за этот год.

Согласно докладу, кроме России, уверенное развитие ожидается в Бразилии, Китае, Японии и Мексике. Как сообщается, среди государств «Большой двадцатки» именно в этих странах, с учетом определенных колебаний, прогнозируется ускорение темпов роста ВВП. При этом для России приводятся конкретные прогнозные показатели — 2,2% в 2023 году и 2% в 2024-м, что выше оценок других иностранных экономических ведомств.

В сентябре Минэкономразвития России улучшило прогноз для отечественной экономики в текущем году с 1,2 до 2,8% под влиянием более благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры. Центробанк ожидает рост на уровне 1,5-2,5% в 2023-м и 0,5-1,5% годом позже.

Ранее стало известно, каких показателей достигла российская экономика за лето.