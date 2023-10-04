Рост долгосрочных ставок угрожает экономике США

Резкий рост долгосрочных процентных ставок до максимума за 16 лет угрожает надеждам на «мягкую посадку» экономики США, особенно на фоне неясных причин этого скачка. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Министр финансов США Джанет Йеллен выразила обеспокоенность ситуацией, поскольку непонятно, установятся ли ставки на долгосрочных облигациях на более высоком уровне. По ее словам, этот вопрос очень волнует ее и администрацию президента. Скачок процентных ставок может значительно замедлить рост экономики США и мира в целом в течение следующего года. Резкое повышение стоимости заимствований также увеличивает риск сбоев на финансовых рынках.

Одной из вероятных причин называют ожидания улучшения экономического роста в США на фоне сильного потребительского спроса. Также инвесторов беспокоит, что огромный госдолг оказывает давление на их способность поглощать растущие объемы облигаций.

Глава ФРС Джером Пауэлл признал, что повышение ставок пока не замедлило экономику так сильно, как ожидалось. Некоторые чиновники считают, что экономика стала более устойчивой благодаря мерам властей во время пандемии.

Если рост ставок продолжится, это приведет к более высокой стоимости обслуживания госдолга США. Также вырастут ипотечные ставки, что может сказаться на рынках активов, инвестициях и экономической активности.

Недавно министр нефти и природного газа Индии Хардипа Сингха Пури выразил обеспокоенность о том, что мир может поджидать новый кризис, подобный ипотечному краху в США 2008 года из-за дефицита энергоносителей.

Ранее предрекший кризис 2008 года экономист спрогнозировал крах мирового рынка акций.