Россия подтвердила добровольное сокращение экспорта нефти до конца года

Россия решила продолжить сокращать поставки нефти на мировые рынки на 300 тыс. баррелей в день, чтобы поддержать стабильность и баланс нефтяных рынков. Об этом журналистам заявил вице-премьер РФ Александр Новак. Его цитирует ТАСС.

Это решение было принято 5 сентября. В соответствии с ним поставки снижаются до конца 2023 года. Решение пересматривается каждый месяц.

«В следующем месяце будет проведен анализ рынка с целью принятия решения об углублении сокращения либо увеличении производства [поставок] нефти. Это является дополнением к добровольному сокращению, ранее объявленному Россией в апреле 2023 года», — уточнил Новак, его цитирует ТАСС.

Россия в сентябре продолжила добровольное сокращение экспорта нефти на мировые рынки, начатое в августе, но теперь на 300 тыс. баррелей в сутки. По словам Новака, Москва в августе должна была сократить экспорт нефти на 500 тыс. баррелей в сутки, это должно было произойти в дополнение к объявленному ранее сокращению добычи. Нефтяные компании сами должны решать, уменьшать им добычу или же экспорт, чтобы обеспечить поставленную задачу. Позже Новак заявил о продлении этой меры на сентябрь, но сокращение составило 300 тыс. баррелей. По мнению замдиректора центра экономики отраслей ТЭК ЦСР Сергея Колобанова, подобная мера необходима, чтобы поддержать цены на нефть на необходимом уровне, это будет «полезно».

Ранее аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Юшков заявил, что цена барреля эталонной североморской марки Brent в ближайшее время будет колебаться в коридоре $80-90.