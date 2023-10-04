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Саудовская Аравия подтвердила продление сокращения добычи нефти

Саудовская Аравия сократит добычу нефти на 1 млн баррелей в день до конца года

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Shutterstock

Саудовская Аравия решила продолжить добровольное сокращение добычи нефти на 1 млн баррелей в день до конца 2023 года. Об этом сообщает Саудовское агентство печати со ссылкой на официальный источник в Минэнерго королевства.

Речь идет о дополнительном снижении добычи на 1 млн баррелей в сутки, которое введено в июле и было продлено на август и сентябрь. Таким образом, в октябре-декабре фактический уровень добычи Саудовской Аравии составит около 9 млн баррелей в сутки.

Саудовская Аравия 9 сентября заявила, что продлевает снижение производства до конца года, но каждый месяц будет пересматривать это решение.

Королевство объяснило дополнительное сокращение необходимостью укрепить меры, предпринимаемые странами ОПЕК+ для поддержания стабильности и баланса на нефтяном рынке. В апреле Эр-Рияд уже объявлял о добровольном снижении добычи, которое продлится до конца 2023 года.

Таким образом, Саудовская Аравия продолжает придерживаться осторожной политики во избежание переизбытка предложения и обвала цен на нефть.

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