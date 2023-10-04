Минэнерго сообщило, на какой стадии вопрос частичного разрешения экспорта топлива

Вопрос частичного разрешения экспорта топлива из России пока находится на стадии обсуждения на всех уровнях, заявил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Шульгинова, министерство сейчас не видит нерешаемых проблем с накоплением топлива для нефтеперерабатывающих заводов из-за запрета его экспорта и ставит задачу не допустить остановки НПЗ.

«Если бы эти проблемы нерешаемые были, мы бы, наверное, уже видели разгрузку НПЗ. Мы пока разгрузки НПЗ не видим. Все текущие проблемы, которые возникают, решаются» — заявил министр на полях Энергетического форума ШОС в Астане.

В среду газета «Коммерсант» сообщила о возможности частичного снятия запрета на экспорт дизельного топлива из России. Источники сказали газете, что смягчение ограничений может произойти из-за исчерпания мощностей хранения дизеля в системе «Транснефти».

По информации издания, разрешены будут только трубопроводные поставки дизеля за рубеж. Вероятно, они будут квотирваться. Смягчения запрета экспорта по бензину не предполагается. Российские власти могут принять такое решение 4 октября, пишет газета. Запрет на экспорт нефтепродуктов может продлиться до 10 октября, отмечает «Коммерсант».

Правительство РФ 21 сентября ввело временный запрет на экспорт бензина и дизельного топлива для стабилизации цен на них на внутреннем рынке.

Ранее в России оценили, как запрет экспорта бензина и дизеля влияет на курс рубля.