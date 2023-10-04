Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Минэнерго сообщило, на какой стадии вопрос частичного разрешения экспорта топлива

Минэнерго РФ: частичное разрешение экспорта топлива пока обсуждается

close
100%
Shutterstock

Вопрос частичного разрешения экспорта топлива из России пока находится на стадии обсуждения на всех уровнях, заявил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Шульгинова, министерство сейчас не видит нерешаемых проблем с накоплением топлива для нефтеперерабатывающих заводов из-за запрета его экспорта и ставит задачу не допустить остановки НПЗ.

«Если бы эти проблемы нерешаемые были, мы бы, наверное, уже видели разгрузку НПЗ. Мы пока разгрузки НПЗ не видим. Все текущие проблемы, которые возникают, решаются» — заявил министр на полях Энергетического форума ШОС в Астане.

В среду газета «Коммерсант» сообщила о возможности частичного снятия запрета на экспорт дизельного топлива из России. Источники сказали газете, что смягчение ограничений может произойти из-за исчерпания мощностей хранения дизеля в системе «Транснефти».

По информации издания, разрешены будут только трубопроводные поставки дизеля за рубеж. Вероятно, они будут квотирваться. Смягчения запрета экспорта по бензину не предполагается. Российские власти могут принять такое решение 4 октября, пишет газета. Запрет на экспорт нефтепродуктов может продлиться до 10 октября, отмечает «Коммерсант».

Правительство РФ 21 сентября ввело временный запрет на экспорт бензина и дизельного топлива для стабилизации цен на них на внутреннем рынке.

Ранее в России оценили, как запрет экспорта бензина и дизеля влияет на курс рубля.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий