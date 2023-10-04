В Минфине пообещали рост пенсий россиян в 2024 году

Министр финансов России Антон Силуанов заявил о росте пенсий россиян на 7,5% в 2024 году, сообщает РИА Новости.

Министр уточнил, что в 2023 году рост пенсий именно на этом уровне связан с инфляцией — то есть пенсии будут проиндексированы на уровень инфляции текущего года — 7,5%. Общий объем расходов на пенсии, по словам Силуанова, при этом составит около 600 млрд рублей.

В Минтруде заявляли, что в следующем году на выплату пенсий, пособий и социальных выплат из средств объединенного Социального фонда будет направлено более 16 трлн рублей. Индексация пенсий для неработающих пенсионеров запланирована на уровне 7,5%.

Ранее министр финансов России сообщал, что в бюджете заложены достаточные средства для выполнения государством всех взятых на себя социальных обязательств.

Кроме того, он обозначил, что приоритетом бюджета стали поддержка участников военной операции на Украине и обороноспособность страны.

Ранее Путин подписал закон о доставке пенсий только «Почтой России».