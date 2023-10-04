В Германии заявили об отсутствии дефицита в России

Надежды западных государств на то, что санкции вызовут дефицит потребительских продуктов в Российской Федерации, не оправдались. Об этом сообщает Welt.

В публикации отмечается, что введенные против российской стороны санкции были направлены на то, чтобы настроить граждан против президента России Владимира Путина.

Автор статьи считает, что боевые действия на территории Украины «до сих пор едва чувствуются в повседневной жизни многих россиян».

Он утверждает, что Запад надеялся, что последствия рестрикции будут ощутимы для граждан России. Западные государства возлагали надежду на то, что известные бренды исчезнут из РФ и «катапультируют российских потребителей обратно в потребительский мир позднего Советского Союза», но этого не произошло.

До этого стало известно, что руководство крупнейшей нидерландской судостроительной компании Damen потребовало от местных властей компенсации за убытки, понесенные из-за антироссийских санкций.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.