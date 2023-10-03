Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Пентагон располагает еще «несколькими миллиардами долларов» на помощь Украине

Белый дом: у Пентагона еще есть несколько млрд долларов на помощь Украине

close
100%
DoD photo by Master Sgt. Ken Hammond, U.S. Air Force

У Пентагона есть еще несколько млрд долларов на помощь Украине. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает ТАСС.

«У Пентагона все еще есть несколько миллиардов долларов на это (поддержку Киева. — «Газета.Ru»)», — сказал он.

Кирби также отметил, что в ближайшие недели Вашингтон сможет продолжать помогать Киеву в военном плане на прежнем уровне — «примерно каждые две недели».

3 октября координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома заявлял, что оказание США помощи Украине, возможно, позволяет не допустить более крупного конфликта с участием американских солдат.

В этот же день американское издание The Wall Street Journal, ссылаясь на официальных представителей Пентагона сообщало, что Соединенные Штаты располагают некоторыми денежными средствами для помощи Украине, даже несмотря на подписанный ранее главой Белого дома Джо Байденом закон, который не предусматривает финансирование Киева.

До этого британский премьер-министр Риши Сунак пообещал странам G7 и НАТО продолжить поддерживать Украину. Кроме того, он подчеркнул, что эта поддержка будет продолжаться столько, сколько потребуется.

Ранее в Пентагоне раскрыли количество поставленного Украине оружия с начала спецоперации.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий