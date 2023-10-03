Пентагон располагает еще «несколькими миллиардами долларов» на помощь Украине

У Пентагона есть еще несколько млрд долларов на помощь Украине. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает ТАСС.

«У Пентагона все еще есть несколько миллиардов долларов на это (поддержку Киева. — «Газета.Ru»)», — сказал он.

Кирби также отметил, что в ближайшие недели Вашингтон сможет продолжать помогать Киеву в военном плане на прежнем уровне — «примерно каждые две недели».

3 октября координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома заявлял, что оказание США помощи Украине, возможно, позволяет не допустить более крупного конфликта с участием американских солдат.

В этот же день американское издание The Wall Street Journal, ссылаясь на официальных представителей Пентагона сообщало, что Соединенные Штаты располагают некоторыми денежными средствами для помощи Украине, даже несмотря на подписанный ранее главой Белого дома Джо Байденом закон, который не предусматривает финансирование Киева.

До этого британский премьер-министр Риши Сунак пообещал странам G7 и НАТО продолжить поддерживать Украину. Кроме того, он подчеркнул, что эта поддержка будет продолжаться столько, сколько потребуется.

Ранее в Пентагоне раскрыли количество поставленного Украине оружия с начала спецоперации.