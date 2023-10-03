Доллару предрекли закат через 10 лет

Эксперт прогнозирует конец эры доминирования доллара в мировой финансовой системе в ближайшее десятилетие. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на американского экономиста, профессора Колумбийского университета Джеффри Сакса.

Причина в том, что доля США в мировой экономике постепенно снижается, а развивающиеся страны растут более высокими темпами. Ключевой фактор — переход центробанков на цифровые валюты, которые заменят доллар в платежах, считает Сакс.

Он также отметил, что США злоупотребляли привилегиями доллара как основной резервной валюты, используя доминирование доллара для достижения геополитических целей, особенно в последние 15 лет.

В середине сентября экс-экономист МВФ в интервью немецкой газете Welt рассказал, что дедолларизация в мире за последние 15 лет выросла в 10 раз. По словам эксперта, доллар потерял около 11 процентных пунктов по доле валютных резервов с 2016 года. Одним из главных событий, вызвавших этот процесс, эксперт назвал заморозку долларовых резервов Москвы.

Ранее доллар установил рекорд по популярности в расчетах через SWIFT.