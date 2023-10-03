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Глава TotalEnergies назвал причины взлета цен на газ в ЕС

Глава TotalEnergies раскритиковал ЕС за решение привязать газ к спотовым ценам

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Евгений Биятов/РИА Новости

Европа совершила большую ошибку, привязав существенную часть газа к спотовым ценам. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на выступление главы TotalEnergies Патрика Пуяннэ.

По его словам, в то время как азиатские покупатели предпочитают долгосрочные контракты с привязкой к нефти, Европа сделала ставку на спот, что привело к взлету цен. Пуяннэ отметил, что из-за высоких цен на газ в Европе часть СПГ перетекла туда из Азии, которая вынуждена была нарастить потребление угля. При этом покупатели в Азии стали более осторожными в отношении СПГ и хотят заключать новые долгосрочные контракты с привязкой к нефтяным котировкам.

По мнению главы TotalEnergies, единственный способ стабилизировать цены на газ — это сочетание долгосрочных контрактов и спотовой торговли. Он выразил надежду, что в США не будут запускаться новые проекты по СПГ.

В качестве примера он привел ситуацию из 2010 года. «Мы совершили ошибку, потому что мы производили 77 млн т СПГ в Катаре, и предполагалось, что покупателем станут США, и мы построили много терминалов по приему СПГ в США и в короткое время сланцевый газ разрушил это, и не стало нужды для СПГ в США», сказал Пуяннэ.

В начале октября Нидерланды остановили работу крупнейшего газового месторождения в Европе.

Ранее в США признали, что Саудовская Аравия и Россия заработали миллиарды на нефтяном эмбарго.

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