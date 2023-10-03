Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

График работ по развитию транспортных коридоров намерены контролировать

Мишустин поручил контролировать график работ по развитию транспортных коридоров

close
100%
Дмитрий Астахов/РИА Новости

Председатель российского правительства Михаил Мишустин в ходе заседания кабмина поручил вице-премьеру Андрею Белоусову держать на контроле вопросы отставания от графика работ по развитию транспортных коридоров России. Об этом сообщает РИА Новости.

«Обращаю внимание коллег, что любые отставания от утвержденных графиков недопустимы. Прошу первого заместителя председателя правительства Андрея Рэмовича Белоусова усилить контроль за их соблюдением», — сказал Мишустин.

Ранее сообщалось, что российское правительство утвердило несколько изменений, которые направлены на усиление контроля за осуществлением иностранных инвестиций в рыбодобыче. Из сообщения также следует, что уточняется порядок принудительного расторжения договора при выявлении нарушений.

До этого российское правительство предложило полностью запретить поставки на экспорт нефтепродуктов, купленных на внутреннем рынке.

Ранее стало известно, на какие страны повлияют российские ограничения на вывоз топлива.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий