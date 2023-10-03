График работ по развитию транспортных коридоров намерены контролировать

Председатель российского правительства Михаил Мишустин в ходе заседания кабмина поручил вице-премьеру Андрею Белоусову держать на контроле вопросы отставания от графика работ по развитию транспортных коридоров России. Об этом сообщает РИА Новости.

«Обращаю внимание коллег, что любые отставания от утвержденных графиков недопустимы. Прошу первого заместителя председателя правительства Андрея Рэмовича Белоусова усилить контроль за их соблюдением», — сказал Мишустин.

Ранее сообщалось, что российское правительство утвердило несколько изменений, которые направлены на усиление контроля за осуществлением иностранных инвестиций в рыбодобыче. Из сообщения также следует, что уточняется порядок принудительного расторжения договора при выявлении нарушений.

До этого российское правительство предложило полностью запретить поставки на экспорт нефтепродуктов, купленных на внутреннем рынке.

Ранее стало известно, на какие страны повлияют российские ограничения на вывоз топлива.