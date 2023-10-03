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На российской границе застряли фуры с армянским коньяком

На границе РФ и Армении скопилось около 60 фур с коньяком

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Depositphotos

Из-за усиления таможенного контроля на границе России и Армении скопилось около 60 фур с коньяком, пишет «Арменпресс» со ссылкой на таможенного атташе посольства Армении в России Ваана Акопяна.

По данным портала, российские таможенники проверяют продукцию, иногда отправляют коньяк на экспертизу.

«С марта-апреля российская таможенная служба начала осуществлять таможенный контроль ввозимых из Армении коньяков. Это объясняется тем, что были обнаружены нарушения: поддельные коньяки и т.п. Несколько дней назад наблюдение было усилено», — поделился Акопян.

Он пояснил, что такие меры едва ли связаны с «экономическими санкциями» со стороны России против Армении, так как речь идет об обоснованно выявленных нарушениях — поддельных коньяках, нарушениях состава.

До этого «Известия» писали, что ереванский коньячный завод, принадлежащий французской компании Pernod Ricard, не прекращал поставки коньяка «Арарат» в Россию.

Ранее Туркмения предложила Евросоюзу исследовать транзитные возможности Афганистана.

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