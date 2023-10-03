Минфин предложил два варианта решения проблемы дефицита мазута в регионах

Минфин предложил решить проблему нехватки мазута в регионах через централизованные закупки или квоты для экспортеров. Об этом сообщает «Интерфакс».

Глава Минфина Антон Силуанов считает, что проблему дефицита мазута, с которой столкнулись несколько регионов России, можно решить двумя способами.

По его мнению, либо необходимо организовать централизованные закупки топлива для Мурманской области, Якутии и Камчатки, где отмечается нехватка мазута. Либо ввести для экспортеров обязательства по поставкам части топлива в дефицитные регионы.

Силуанов отметил, что сейчас Минфин пытается создать механизм контроля за ценами на нефтепродукты.

Накануне на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже вновь было зафиксировано снижение стоимости на основные виды топлива. Цены на бензин уменьшились на 2-3,5%, дизель подешевел почти на 6%. Цена летнего дизеля упала на 5,79%, до 58,47 тыс. рублей за тонну.

Ранее власти обещали проследить за снижением цен на бензин на российских АЗС.