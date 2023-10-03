В России оценили, как запрет экспорта бензина и дизеля влияет на курс рубля

Запрет на экспорт бензина и дизельного топлива сокращает валютную выручку и предложение валюты. Это — негативный фактор для курса рубля. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

«По нашим прогнозам, экспорт бензина и дизельного топлива в четвертом квартале мог бы составить $12 млрд (или $4 млрд в месяц). Эта цифра практически идентична всему прогнозируемому нами профициту текущего счета в октябре-декабре. Этот запрет на экспорт нефтепродуктов может существенно снизить и без того скудное предложение валюты на российском рынке и оказать давление на рубль», — пояснил аналитик.

Во вторник на торгах Мосбиржи курс доллара впервые с 14 августа поднимался выше 100 рублей — до 100,25 рубля.

С чем это связано и каким курс рубля будет в октябре – в материале «Газеты.Ru».

Правительство РФ 21 сентября ввело временный запрет на экспорт бензина и дизельного топлива. Ограничения не затронули поставки для гумпомощи, в рамках международных транзитных перевозок и межправительственных соглашений, а также топливо для российского зарубежного воинского контингента. Средние потребительские цены на бензин с 19 по 25 сентября увеличились на 27 коп. — до 55,92 руб. за литр. Стоимость дизеля повысилась на 1 руб. 3 коп. — до 64,99 руб. за литр.

Ранее в России спрогнозировали сроки действия запрета на экспорт бензина и дизеля.