ЦБ может сохранить высокую ставку в 2024 году

Банк России считает необходимым поддерживать умеренно жесткую денежно-кредитную политику не только в 2023 году, но и в течение всего 2024 года. Об этом сообщает издание Frank Media cо ссылкой на зампреда ЦБ Алексея Заботкина.

Зампред ЦБ Алексей Заботкин заявил на парламентских слушаниях в Совете Федерации, что для возвращения инфляции к целевому уровню 4% потребуется поддерживать умеренно жесткую денежно-кредитную политику не только в 2023 году, но и на протяжении всего 2024 года.

В настоящее время ключевая ставка составляет 13%. ЦБ трижды повышал ее в 2022 году — с 7,5% до нынешнего уровня. После последнего решения по ставке глава ЦБ Эльвира Набиуллина предупредила, что регулятор намерен удерживать ее на высоком уровне до замедления инфляции.

ЦБ в своем макропрогнозе ожидает, что в 2023 году средняя ключевая ставка составит 13-13,6%, а в 2024 году — 11,5-12,5%.

В конце сентября ВЭБ.РФ дал прогноз по ключевой ставке ЦБ до конца года.

Ранее стало известно, сколько можно заработать на инвестициях в золото в 2023 году.