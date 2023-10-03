В Госдуме предложили часть россиян освободить от налогов

Депутаты фракции ЛДПР разработали и внесли в Госдуму законопроект о введении прогрессивной шкалы налогообложения доходов физлиц. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на одного из авторов документа.

Согласно проекту, предлагается ввести ставки НДФЛ от 0 до 35% в зависимости от размера дохода. Для доходов до 360 тысяч рублей в год планируется нулевая ставка, от 360 тысяч до 5 миллионов рублей — 13%, от 5 до 10 миллионов — 15%, от 10 до 50 миллионов — 25%, от 50 до 100 миллионов — 30%, свыше 100 миллионов рублей — 35%.

По мнению авторов инициативы, прогрессивная шкала позволит перераспределить налоговую нагрузку от малообеспеченных групп населения к более состоятельным, а также увеличить поступления в бюджет за счет доходов, которые сейчас не декларируются.

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