В Венгрии заявили, что продолжают получать газ и нефть из России

Венгрия хорошо подготовилась к зимнему сезону благодаря сохранению сотрудничества с Россией и обеспечению надежными поставками энергоресурсов. Об этом заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в интервью газете Magyar Nemzet.

По словам Сийярто, глава МИД РФ Сергей Лавров заверил его, что Россия и ее компании выполнят свои контрактные обязательства, которые они взяли на себя, поставят Венгрии указанные в контрактах объемы природного газа, нефти и ядерного топлива.

«И пока наш опыт соответствует этому утверждению», — отметил глава МИД Венгрии.

Дипломат добавил, что заполненность газохранилищ Венгрии сейчас значительно превышает среднеевропейский показатель, а непрекращающиеся поставки обеспечат энергоснабжение страны в зимний период.

На прошлой неделе Сийярто заявлял, что Венгрия не планирует обсуждать с Россией заключение новых контрактов в области энергетики, поскольку продолжается действие долгосрочных соглашений.

Ранее стало известно, как долго нефть будет оставаться главным источником мировой энергии.