Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Норвегия расширила санкции против России

Норвегия присоединилась к одиннадцатому пакету антироссийских санкций

close
100%
Depositphotos

Норвегия ввела новые санкции против России, присоединившись к 11-му пакету санкций Евросоюза в отношении РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД королевства.

«Новый раунд санкций в основном соответствует мерам 11-го санкционного пакета ЕС», — говорится в сообщении.

Пакет предусматривает запрет на транзит через российскую территорию товаров и технологий, которые могут использоваться военными и службами безопасности, продукцию авиа- и космической отрасли, на предметы роскоши и ряд других продуктов.

До этого стало известно, что правительство Норвегии вслед за рядом стран Евросоюза планирует ввести запрет на въезд на территорию страны автомобилей, зарегистрированных в РФ. Нововведение вступит в силу в ночь на 3 октября. Как указано в сообщении, ограничения коснутся автомобилей с российскими номерами с девятью и менее сиденьями.

Норвегия не является членом ЕС. При этом в Осло поддержали большую часть санкционных мер Брюсселя.

Ранее россиянам запретили въезд на авто в Болгарию.

Все новости на тему:
Санкции против России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий