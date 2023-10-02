Норвегия расширила санкции против России

Норвегия ввела новые санкции против России, присоединившись к 11-му пакету санкций Евросоюза в отношении РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД королевства.

«Новый раунд санкций в основном соответствует мерам 11-го санкционного пакета ЕС», — говорится в сообщении.

Пакет предусматривает запрет на транзит через российскую территорию товаров и технологий, которые могут использоваться военными и службами безопасности, продукцию авиа- и космической отрасли, на предметы роскоши и ряд других продуктов.

До этого стало известно, что правительство Норвегии вслед за рядом стран Евросоюза планирует ввести запрет на въезд на территорию страны автомобилей, зарегистрированных в РФ. Нововведение вступит в силу в ночь на 3 октября. Как указано в сообщении, ограничения коснутся автомобилей с российскими номерами с девятью и менее сиденьями.

Норвегия не является членом ЕС. При этом в Осло поддержали большую часть санкционных мер Брюсселя.

Ранее россиянам запретили въезд на авто в Болгарию.