Биржевые цены на нефтепродукты снова перешли к снижению

Биржевая стоимость летнего дизеля и бензина в европейской части России в понедельник продолжила снижение. Об этом свидетельствуют данные торгов Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Стоимость основных нефтепродуктов на СПбМТСБ за день снизилась: цены на бензин уменьшились на 2-3,5%, дизель подешевел почти на 6%. Цена летнего дизеля упала за день на 5,79%, до 58,47 тыс. рублей за тонну. Также подешевели бензины: цена Аи-92 снизилась на 2,21%, до 56,65 тыс. рублей за тонну, Аи-95 — на 3,47%, до 58,54 тыс. рублей за тонну.

Цена на основные виды топлива начала падать с 21 сентября, когда правительством РФ был введено ограничение на экспорт основных видов топлива. После этого цены на биржевом рынке перешли к снижению. К началу прошлой недели в целом все виды топлива подешевели примерно на 20%, но после цены перешли к росту. Вице-премьер Александр Новак назвал краткосрочный рост топлива отскоком цен после сильного падения.

В конце сентября ФАС начала возбуждать дела из-за цен на бензин.

Ранее власти обещали проследить за снижением цен на бензин на российских АЗС.