Азии предрекли резкое замедление экономики

Экономический рост в развивающихся странах Восточной Азии замедлится до одного из самых низких уровней с 1960-х годов, за исключением кризисных периодов. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на прогноз Всемирного банка.

По версии ВБ, рост ВВП для стран региона, включая Китай, снизится с 4,8% до 4,5%. В апреле для Китая ожидался рост на 4,8%, сейчас прогноз понижен до 4,4%.

В Банке отмечают падение розничных продаж в Китае ниже допандемийного уровня, рост долгов домохозяйств и другие негативные факторы. Эксперты ожидали более сильного восстановления Китая после пандемии.

«Без реформ сектора услуг рост будет замедляться», — сказал главный экономист Всемирного банка по Восточной Азии и Тихоокеанскому региону Аадитья Матту

В конце сентября министр экономики РФ Максим Решетников предложил внедрить в России модель с разделением рублевого рынка на внутренний и внешний по примеру Китая. Однако глава ЦБ Эльвира Набиуллина эту идею отвергла.

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