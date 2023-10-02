Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Азии предрекли резкое замедление экономики

FT: Всемирный банк предрек Азии худшие результаты по росту экономики с 1960-х

close
100%
Issei Kato/Reuters

Экономический рост в развивающихся странах Восточной Азии замедлится до одного из самых низких уровней с 1960-х годов, за исключением кризисных периодов. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на прогноз Всемирного банка.

По версии ВБ, рост ВВП для стран региона, включая Китай, снизится с 4,8% до 4,5%. В апреле для Китая ожидался рост на 4,8%, сейчас прогноз понижен до 4,4%.

В Банке отмечают падение розничных продаж в Китае ниже допандемийного уровня, рост долгов домохозяйств и другие негативные факторы. Эксперты ожидали более сильного восстановления Китая после пандемии.

«Без реформ сектора услуг рост будет замедляться», — сказал главный экономист Всемирного банка по Восточной Азии и Тихоокеанскому региону Аадитья Матту

В конце сентября министр экономики РФ Максим Решетников предложил внедрить в России модель с разделением рублевого рынка на внутренний и внешний по примеру Китая. Однако глава ЦБ Эльвира Набиуллина эту идею отвергла.

Ранее в России оценили риск наступления дефолта

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях