Эксперт заявил, что введенный Западом потолок цен на нефть из РФ следует отменить

Нефтяной стратег Джулиан Ли заявил в своей статье для Bloomberg, что введенный западными странами потолок цен на нефть из РФ следует отменить, так как он не работает.

По его словам, потолок цен не позволяет сократить доходы РФ от экспорта углеводородов. При этом, по его мнению, ограничения не вредят доходу России, но повышают экологические риски.

Также ограничительные меры привели к росту рискованных операций по перевалке нефти в море с одних танкеров на другие, считает он.

Ранее заместитель главы Минфина Великобритании Джоанна Пенн заявила, что Соединенное Королевство обсуждает с остальными странами Группы семи (G7) эффективность потолка цен на российскую нефть и возможность его пересмотра ввиду изменений на мировом рынке.

По ее словам, государства «Большой семерки» должны продолжать следить за эффективностью этого потолка цен.

Как утверждает она, потолок цен якобы успешно позволяет сократить доходы Российской Федерации и увеличить для нее затраты на экспорт сырья, вместе с этим обеспечивая необходимый объем поставок на мировой рынок.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.