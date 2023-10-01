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В России заработал новый механизм экспортных пошлин

В России введены гибкие экспортные тарифы, размер которых зависит от курса рубля

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Mark Baker/AP

В России с 1 октября начинают действовать гибкие экспортные пошлины, привязанные к курсу рубля. Они введены на широкую номенклатуру товаров — от металлов и удобрений до продуктов питания. Об этом сообщает агентство «Прайм».

Пошлины для большинства товаров составят 4-7% при условии, что курс доллара будет ниже 80 рублей. Для удобрений размер пошлины — от 7 до 10%. Как отмечается, гибкие пошлины позволят смягчить влияние колебаний курса на торговый баланс и расширить предложение товаров на внутреннем рынке. По прогнозам, введение пошлин принесет бюджету РФ 151 млрд рублей до конца 2022 года и более ₽600 млрд в 2023 году.

В правительстве заверили, что нововведение не повлияет на объем экспорта и инвестпрограммы компаний. При необходимости возможна корректировка ставок пошлин, добавил вице-премьер Денис Мантуров.

В середине сентября правительство РФ запретило импорт топлива на фоне роста биржевых и розничных видов бензина и дизельного топлива.

Ранее ФАС возбудила дела против первых нефтяных компаний.

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