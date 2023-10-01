Зарплаты военных и силовиков повысили с 1 октября

Правительство России с 1 октября повысило оклады военнослужащим, проходящим военную службу по контракту и по призыву, и сотрудникам ряда силовых ведомств на 10,5%. Постановление правительства опубликовано на портале правовой информации, передает РИА Новости.

Оклады на 10,5% также увеличили по спецзваниям сотрудникам полиции, органов внутренних дел, Росгвардии, учреждений и органов ФСИН, противопожарной службы, таможенных органов и начальствующему составу органов федеральной фельдъегерской связи.

С 1 октября на 5,5% увеличатся размеры месячных окладов дипломатических работников МИД РФ.

Ранее доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец сообщала, что для сотрудников бюджетных организаций зарплаты повысятся на 5,5%. Также зарплата может измениться и у работников частных компаний, которые производят индексацию с 1 октября.

До этого в проекте бюджета РФ резко упали расходы на социалку и экономику.