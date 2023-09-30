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Венгрия осудила решение Украины о банке ОТР

Венгрия считает недостаточным решение Украины о банке OTP

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Jaap Arriens/Global Look Press

Пресс-секретарь МИД Венгрии Мате Пацолай заявил, что Будапешт считает недостаточным решение Украины о приостановлении статуса банка OTP как «международного спонсора войны». Об этом он сообщил агентству MTI.

По этой причине Венгрия не будет поддерживать предоставление Киеву военной помощи со стороны ЕС, отметил он.

«Позиция Венгрии ясна: до тех пор, пока OTP не будет исключен из этого списка, Венгрия не будет участвовать в дальнейшем финансировании Евросоюзом поставок вооружений на Украину», — сказал он.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не видит в парламенте страны «непреодолимого желания» голосовать за прием Украины в Европейский союз в течение двух лет.

Он подчеркнул, что для принятия Украины в членство Евросоюза необходимо согласие всех государств-членов.

Венгерский премьер призвал «быть осторожнее с такими планами» при обсуждении возможности приема Киева в ЕС в Брюсселе. Он указал, что сейчас никто не знает, какая у страны территория, какое население, а порядок Европейского союза строится на том, какое у какой страны население.

Ранее Туркмения предложила Евросоюзу исследовать транзитные возможности Афганистана.

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