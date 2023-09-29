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Белый дом не откажется от потолка цен на нефть из России

В Белом доме назвали ценовой лимит на российскую нефть практичным для США

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Shutterstock

Соединенные Штаты не планируют отказываться от ценового лимита на экспортируемые из России нефтепродукты на международным рынке, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, чьи слова приводит ТАСС.

«Потолок цен является полезным и жизнеспособным инструментом», — утверждает представитель американской администрации на брифинге.

Кирби добавил, что в случае необходимости, в координации с партнерами США разработают меры по корректировке потолочных цен на российскую нефть.

«Нет ощущения того, что потолок цен как инструмент исчезнет», — сказал чиновник.

Он напомнил о ключевой идее с введением предельных цен на нефтепродукты из РФ.

«Идея заключалась в том, чтобы минимизировать доходы [бюджета России от экспорта нефти]», — подытожил Кирби.

Накануне Bloomberg сообщал, что цена российской нефти марки Urals продолжает расти, приближаясь к отметке $100 за баррель, несмотря на действующий ценовой потолок для российской нефти, установленный странами G7 и их союзниками.

Ранее Мишустин рассказал о состоянии нефтегазовой сферы РФ на фоне санкций.

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