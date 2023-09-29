Белый дом не откажется от потолка цен на нефть из России

Соединенные Штаты не планируют отказываться от ценового лимита на экспортируемые из России нефтепродукты на международным рынке, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, чьи слова приводит ТАСС.

«Потолок цен является полезным и жизнеспособным инструментом», — утверждает представитель американской администрации на брифинге.

Кирби добавил, что в случае необходимости, в координации с партнерами США разработают меры по корректировке потолочных цен на российскую нефть.

«Нет ощущения того, что потолок цен как инструмент исчезнет», — сказал чиновник.

Он напомнил о ключевой идее с введением предельных цен на нефтепродукты из РФ.

«Идея заключалась в том, чтобы минимизировать доходы [бюджета России от экспорта нефти]», — подытожил Кирби.

Накануне Bloomberg сообщал, что цена российской нефти марки Urals продолжает расти, приближаясь к отметке $100 за баррель, несмотря на действующий ценовой потолок для российской нефти, установленный странами G7 и их союзниками.

Ранее Мишустин рассказал о состоянии нефтегазовой сферы РФ на фоне санкций.