Дерипаска назвал почти безвыходной ситуацию с госдолгом США

Российский миллиардер Олег Дерипаска назвал ситуацию с ростом госдолга США почти безвыходной. Своим мнением бизнесмен поделился в Telegram-канале.

По мнению Дерипаски, на фоне неисполнимых предложений увеличить темпы роста экономики до десяти процентов в год доллар может обесцениться более чем в два раза. Бизнесмен считает, что снижение расходов страны на $2 трлн в год вряд ли возможно из-за опасений политиков за свое будущее.

Дерипаска также отметил, что возможная девальвация доллара станет ударом «по беднейшим слоям американского общества».

До этого агентство РИА Новости, ссылаясь на данные американской статслужбы, прогнозировало, что Госдолг США может преодолеть отметку в $34 трлн в начале декабря 2023 года. В материале агентства отмечалось, что последний триллион долга федерального правительства сформировался быстрее предыдущего в три раза. При этом госдолг с $30 трлн до нынешних $33 трлн вырос за полтора года. Уточняется, что в последние три месяца государственный долг Соединенных Штатов каждый день рос на $10,9 млрд.

19 сентября министерство финансов Соединенных Штатов сообщило, что госдолг страны впервые достиг отметки в $33 трлн. На официальном сайте американского Минфина указано, что на 18 сентября общая сумма государственного долга США составляет $33,04 трлн.

Ранее экономист предупредил Киев о рисках, связанных с ростом внешнего долга.