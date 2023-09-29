Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Дерипаска назвал почти безвыходной ситуацию с госдолгом США

Бизнесмен Дерипаска: из-за ситуации с госдолгом США возможна девальвация доллара

close
100%
фонд Олега Дерипаска «Вольное Дело»

Российский миллиардер Олег Дерипаска назвал ситуацию с ростом госдолга США почти безвыходной. Своим мнением бизнесмен поделился в Telegram-канале.

По мнению Дерипаски, на фоне неисполнимых предложений увеличить темпы роста экономики до десяти процентов в год доллар может обесцениться более чем в два раза. Бизнесмен считает, что снижение расходов страны на $2 трлн в год вряд ли возможно из-за опасений политиков за свое будущее.

Дерипаска также отметил, что возможная девальвация доллара станет ударом «по беднейшим слоям американского общества».

До этого агентство РИА Новости, ссылаясь на данные американской статслужбы, прогнозировало, что Госдолг США может преодолеть отметку в $34 трлн в начале декабря 2023 года. В материале агентства отмечалось, что последний триллион долга федерального правительства сформировался быстрее предыдущего в три раза. При этом госдолг с $30 трлн до нынешних $33 трлн вырос за полтора года. Уточняется, что в последние три месяца государственный долг Соединенных Штатов каждый день рос на $10,9 млрд.

19 сентября министерство финансов Соединенных Штатов сообщило, что госдолг страны впервые достиг отметки в $33 трлн. На официальном сайте американского Минфина указано, что на 18 сентября общая сумма государственного долга США составляет $33,04 трлн.

Ранее экономист предупредил Киев о рисках, связанных с ростом внешнего долга.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях