Минфин РФ предложил освободить россиян от одного налога

Минфин РФ предложил освободить россиян от налога на процентный доход по вкладам сроком от одного года. Свою позицию по этому вопросу ведомство озвучило в Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

Документ опубликован на сайте министерства.

Минфин считает нужным включить доходы по вкладам от одного года в необлагаемую налогом базу «в периоды, за которые начислены проценты по вкладу».

C 1 января 2021 года в России действует закон о налоге на проценты по банковским вкладам. Впервые заплатить такой налог нужно в этом году. Согласно закону, клиенты банков, у которых процентный доход по депозитам за год превысит определенный лимит, должны заплатить подоходный налог. Лимит зависит от ключевой ставки Центробанка РФ. Его рассчитывают так: 1 млн рублей умножается на максимальное значение ключевой ставки за год, в котором человек получил доход. С процентного дохода, который превышает данную сумму, нужно заплатить налог на доходы физических ли в размере 13%. Повышение ключевой ставки ЦБ приводит к росту необлагаемой базы налога на процентный доход по вкладам. Сейчас такая сумма составляет 130 тыс. рублей.

Налог по этим правилам нужно будет заплатить, если держать на депозите от 1,35 млн рублей.

ЦБ повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов до 13% годовых 13 сентября.

Ранее «Газета.Ru» рассказала о повышении ставок по вкладам и кредитам после решения ЦБ.