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Британия ввела санкции против представителей властей новых регионов РФ

Британия ввела санкции против представителей ДНР, ЛНР и Запорожской области

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Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Великобритания ввела санкции против ряда представителей властей новых российских регионов, следует из заявления, опубликованного на сайте британского правительства.

Как заявили в кабмине, санкции направлены против чиновников, участвовавших в прошлогодних референдумах, организованных «с целью подорвать Украину и поставить под угрозу ее территориальную целостность».

Так, в санкционный перечень попали глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко, зампредседателя правительства Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Ежиков и экс-зампред правительства Ставропольского края Игорь Бабкин.

Также ограничения были введены против главы избирательной комиссии Запорожской области Галины Катющенко, председателя заксобрания региона первого созыва Виктора Емельяненко, секретаря ЦИК РФ Натальи Будариной и других.

С 8 по 10 сентября в 85 российских регионах прошли выборы — избирались депутаты региональных заксобраний, также прошли довыборы в Госдуму. Впервые голосование проводилось в новых регионах страны — Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. По информации ЦИК, в выборах приняли участие более 45 млн избирателей.

Президент России Владимир Путин заявил, что выборы прошли открыто, честно, в конкурентной борьбе.

Ранее в ЦИК отреагировали на высказывания политологов США о выборах в России.

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