Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

ЕС выделит €5 млн на помощь жителям Нагорного Карабаха

В ЕС заявили о готовности выделить €5 млн на помощь жителям Нагорного Карабаха

close
100%
Yves Herman/Reuters

Евросоюз готов оказать жителям Нагорного Карабаха дополнительную гуманитарную помощь в размере €5 млн, заявил официальный представитель внешнеполитической службы союза Петер Стано, передает РИА Новости.

»Европейская комиссия объявила о выделении дополнительного пакета гуманитарной помощи в размере €5 миллионов», — сообщил он.

Стано подчеркнул, что Евросоюз призывает Азербайджан дать «международный доступ» в Нагорный Карабах «для обеспечения независимого мониторинга ситуации на местах». Он также заявил, что Азербайджан несет ответственность за обеспечение прав и безопасности армян Карабаха, за их право жить в собственных домах «без запугивания и дискриминации».

26 сентября глава Агентства международного развития США (USAID) Саманта Пауэр сообщила о выделении $11,5 млн гуманитарной помощи жителям Нагорного Карабаха.

19 сентября Азербайджан начал в Карабахе «антитеррористическую операцию», целями которой были заявлены пресечение «широкомасштабных провокаций» в Нагорном Карабахе, разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона. На следующий день при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований.

Глава Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования республики с 1 января 2024 года.

Ранее в Европарламенте заговорили о санкциях против Азербайджана из-за нападения на Карабах.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях