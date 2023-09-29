ЕС выделит €5 млн на помощь жителям Нагорного Карабаха

Евросоюз готов оказать жителям Нагорного Карабаха дополнительную гуманитарную помощь в размере €5 млн, заявил официальный представитель внешнеполитической службы союза Петер Стано, передает РИА Новости.

»Европейская комиссия объявила о выделении дополнительного пакета гуманитарной помощи в размере €5 миллионов», — сообщил он.

Стано подчеркнул, что Евросоюз призывает Азербайджан дать «международный доступ» в Нагорный Карабах «для обеспечения независимого мониторинга ситуации на местах». Он также заявил, что Азербайджан несет ответственность за обеспечение прав и безопасности армян Карабаха, за их право жить в собственных домах «без запугивания и дискриминации».

26 сентября глава Агентства международного развития США (USAID) Саманта Пауэр сообщила о выделении $11,5 млн гуманитарной помощи жителям Нагорного Карабаха.

19 сентября Азербайджан начал в Карабахе «антитеррористическую операцию», целями которой были заявлены пресечение «широкомасштабных провокаций» в Нагорном Карабахе, разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона. На следующий день при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований.

Глава Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования республики с 1 января 2024 года.

Ранее в Европарламенте заговорили о санкциях против Азербайджана из-за нападения на Карабах.