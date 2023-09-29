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Счетная палата рассказала о резком росте госдолга России

Счетная палата: за полгода российский госдолг вырос до 25 трлн рублей

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Shutterstock

С начала этого года госдолг России резко вырос и достиг 25,1 трлн рублей (16,7% ВВП). Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на доклад Счетной палаты о федеральном бюджете.

За январь-июнь этого года госдолг вырос на 2,3 трлн рублей (или на 9,8%). Заметнее всего повысился объем внутренних заимствований — до 20,2 трлн рублей (плюс 1,4 трлн или 7,4%). Согласно планам Минфина РФ, к концу года итоговый госдолг должен составлять 25,4 трлн рублей.

Внешний долг в иностранной валюте с января снизился на $1,2 млрд (минус 2,1%). Он достиг $56,2 млрд или 84,4% от целевого показателя в $66,6 млрд. Это произошло благодаря уменьшению объема заимствований по госгарантиям России в долларах.

Расходы на обслуживание госдолга с января по июнь составили 718,1 млрд рублей, что составляет 47,3% от запланированных 1,5 трлн рублей. За полгода они выросли на 28 млрд рублей (плюс 4,1%).

Член совета директоров аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян отметил, что госдолг растет, чтобы покрывать дефицит бюджета, который в этом году должен составить 2,9 трлн рублей. Средства с займов направляются на социальную политику, поддержку экономики и национальную оборону.

Ранее в Минфине Украины назвали сумму госдолга страны.

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