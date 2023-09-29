У некоторых россиян вырастут пенсии со следующего месяца

С начала октября в России будет увеличена военная пенсия. Эту пенсию получают военнослужащие и лица, приравненные к ним, такие как бывшие сотрудники Министерства обороны, Росгвардии, МВД, ФСБ, ФСО, СВР, ФСИН, таможенной службы и МЧС. Об этом рассказывал «Ленте.ру» юрист Владислав Шурховецкий.

Индексация военных пенсий на 5,5 процента будет осуществлена с 1 октября. Кроме того, жалование военных также будет увеличено, что приведет к общему росту пенсии на 10,5 процента. Граждане, находящиеся в статусе, приравненном к военному, также получат индексацию своих пенсий.

По данным правительства, индексация затронет около 2,7 миллиона военных пенсионеров. Также надбавку получат граждане, вышедшие на пенсию по выслуге лет или по другим основаниям. Военнослужащим полагаются также доплаты, если они участвовали в боевых действиях или стали инвалидами в результате службы. После индексации средний размер военной пенсии в России составит 41,9 тысячи рублей.

Согласно недавнему указу президента, военные пенсионеры, заключившие контракт на прохождение военной службы в период проведения специальной военной операции, а также граждане, призванные на службу по мобилизации, будут получать дополнительную компенсационную выплату в размере 100 процентов пенсии за выслугу лет. Эта выплата будет начисляться с октября.

Также дополнительную выплату могут получить пенсионеры, обратившиеся с заявлением о перерасчете пенсии по различным причинам. Если у пенсионера появятся иждивенцы, он сможет засчитывать 1/3 фиксированной части страховой пенсии.

Ранее пенсионерка из Казани подожгла военкомат из-за угроз дочери.