Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

У некоторых россиян вырастут пенсии со следующего месяца

В России с 1 октября повысят военную пенсию

close
100%
Александр Кряжев/РИА «Новости»

С начала октября в России будет увеличена военная пенсия. Эту пенсию получают военнослужащие и лица, приравненные к ним, такие как бывшие сотрудники Министерства обороны, Росгвардии, МВД, ФСБ, ФСО, СВР, ФСИН, таможенной службы и МЧС. Об этом рассказывал «Ленте.ру» юрист Владислав Шурховецкий.

Индексация военных пенсий на 5,5 процента будет осуществлена с 1 октября. Кроме того, жалование военных также будет увеличено, что приведет к общему росту пенсии на 10,5 процента. Граждане, находящиеся в статусе, приравненном к военному, также получат индексацию своих пенсий.

По данным правительства, индексация затронет около 2,7 миллиона военных пенсионеров. Также надбавку получат граждане, вышедшие на пенсию по выслуге лет или по другим основаниям. Военнослужащим полагаются также доплаты, если они участвовали в боевых действиях или стали инвалидами в результате службы. После индексации средний размер военной пенсии в России составит 41,9 тысячи рублей.

Согласно недавнему указу президента, военные пенсионеры, заключившие контракт на прохождение военной службы в период проведения специальной военной операции, а также граждане, призванные на службу по мобилизации, будут получать дополнительную компенсационную выплату в размере 100 процентов пенсии за выслугу лет. Эта выплата будет начисляться с октября.

Также дополнительную выплату могут получить пенсионеры, обратившиеся с заявлением о перерасчете пенсии по различным причинам. Если у пенсионера появятся иждивенцы, он сможет засчитывать 1/3 фиксированной части страховой пенсии.

Ранее пенсионерка из Казани подожгла военкомат из-за угроз дочери.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях