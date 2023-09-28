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Новак прокомментировал ситуацию с ценами на топливном рынке России

Новак: будут приняты жесткие меры, если ситуация на рынке топлива РФ не изменится

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Мурад Оруджев/РИА Новости

Вице-премьер Российской Федерации Александр Новак заявил, что если ситуация с ценами на топливном рынке России не изменится, будут приняты жесткие регуляторные меры, сопоставимые с действующими на рынке удобрений. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, в результате запрета экспорта бензина и дизельного топлива наблюдается снижение цен на бирже. Ожидается, что произойдет трансляция снижения цен на мелкооптовый, розничный сегменты, а также сельхозтоваропроизводителей.

«Рост цен недопустим. Если ситуация не изменится, будут приняты жесткие регуляторные меры, сопоставимые с действующими на рынке удобрений», — подчеркнул Новак.

Вице-премьер также поручил принять срочные меры по снижению цен на топливо на АЗС нефтяных компаний и независимого сегмента.

Федеральным налоговой и таможенной службам было поручено контролировать выполнение запрета на экспорт бензина и дизельного топлива.

До этого пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время страны — участницы ОПЕК+ не планируют проведение консультаций по вопросу возможного увеличения экспорта нефти.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.

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