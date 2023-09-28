Болгария присоединится к запрету ЕС на импорт российской нефти

Парламент Болгарии проголосовал за постепенный отказ от импорта российской нефти к октябрю 2024 года. Таким образом страна присоединяется к другим членам ЕС, запретившим поставки из России. Об этом сообщает Bloomberg.

Решение законодателей вынудит нефтеперерабатывающий завод Нефтохим в городе Бургас, принадлежащий ЛУКОЙЛу и являющийся крупнейшим в Юго-Восточной Европе, искать альтернативное сырье. Это будет непросто, поскольку завод в основном перерабатывает российскую нефть, уточняет издание.

Болгария и несколько других стран ЕС освобождены от запрета на импорт российской нефти до конца 2024 года, однако София решила ускорить процесс. К концу этого года использование российской нефти на Нефтохиме должно сократиться до 80%.

Завод производит большую часть дизельного топлива и бензина для нужд Болгарии. Для замены российской нефти стране, возможно, придется импортировать сырье с Ближнего Востока или из Северной Африки.

Тем временем, российская нефть дорожает, игнорируя потолок G7.

Ранее Россия нашла способ обхода санкций G7 на экспорт нефти.