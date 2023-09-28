Аналитик оценил, стоит ли россиянам покупать квартиру в нынешних условиях

Появление льготной ипотеки снизило доступность жилья в России, однако в условиях повышения ключевой ставки до 13% годовых власти взяли курс на ограничение субсидирования. О том, стоит ли сейчас покупать квартиру, kp.ru рассказал руководитель аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости» Олег Репченко.

По его словам, тем людям, кто собирается покупать жилье для себя, однозначно стоит рассматривать вопрос покупки квартиры. Однако тем, кто собирается покупать ее в качестве инвестиции, необходимо обдумать это решение, считает эксперт. В первую очередь он обратил внимание на то, что после покупки квартиры в новостройке ее стоимость сразу снизится на 20%, потому что из первичной недвижимости она превратится во вторичную.

«А по последней уже гораздо более высокие ставки по ипотеке — я бы даже сказал, что сейчас они чуть ли не запретительные. Во-вторых, в какой-то момент власти все-таки начнут если не отменять, то как минимум сокращать льготные программы — и это приведет к падению цен на жилье. Насколько сильным оно будет, сказать пока сложно. Но оно точно будет», — заключил Репченко.

Директор департамента финансовой стабильности Центрального Банка России Елизавета Данилова до этого сообщила, что по итогам второго квартала 2023 года 71,7% новых ипотечных кредитов было выдано российским гражданам, которые отдают на погашение займов более половины своих доходов.

24 сентября сообщалось, что расходы на программу льготной ипотеки в России в 2024-2025 годах вырастут на 251,6 млрд рублей в сравнении с объемами, заложенными на этот же период в действующем бюджете, передавала «Москва 24».

Ранее россиянам объяснили, чем опасна ипотека при уже имеющихся кредитах.